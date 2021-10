أعلنت إدارة النقل في العاصمة الأمريكية واشنطن عن انحراف أحد القطارات عن سكته في مترو الأنفاق للمدينة، مما أدى إلى توقف الحركة في أحد الخطوط بالمترو.

ووقع الحادث في النفق بالقرب من محطة "مقبرة أرلينغتون" على الخط الأزرق، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وانحرفت عربة واحدة من العربات الـ 12 للقطار عن السكة، وكان على متنها نحو 25 راكبا، بينما كان العدد الإجمالي للركاب في القطار نحو 400 شخص، وهم باتوا عالقين في النفق لمدة أكثر من ساعة.

وتم إرسال فرق الإغاثة ورجال الإطفاء إلى محطتي "مقبرة أرلينغتون" و"روسلين" لإجلاء الركاب عبر النفق.

وتأثرت حركة القطارات في الخط الازرق بالحادث، حيث تم إغلاق بعض المحطات وتأخر العديد من القطارات على بعض الخطوط الأخرى.

ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث على الفور.

UPDATE: More fire & EMS arriving from @ArlingtonVaFD to help in evacuation from derailed #Metro train in the tunnel betw. Arlington Cem. & Rosslyn. As many as 400 passengers on board. Plan is to walk them out. No fire. @WTOPtraffic @WTOP @ARLnowDOTcom #metroderail #Transit pic.twitter.com/wo4xUpQ2ON