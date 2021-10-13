الكرملين: روسيا مستعدة لزيادة نقل الغاز عبر أوكرانيا حال زادت أوروبا مشترياته

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، استعداد بلاده لزيادة نقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا في حال زادت أوروبا من مشتريات الغاز الروسي، مشيرا إلى أن كييف قدمت شروطا منافسة بشأن عبور "ترانزيت" الغاز عبر أراضيها.



وشدد بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، على أن روسيا في هذه الحالة ستفي بجميع اتفاقيات العبور، لافتا إلى أن الرئيس الروسي أكد مرارا استعداد روسيا زيادة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا في حال زادت أوروبا من شراء كميات الغاز الروسي، كما أن أوكرانيا قدمت عرضا تجاريا منافسا.



وأوضح أن روسيا بموجب العقود القائمة زادت إلى أقصى حد ممكن إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفا: "روسيا تفي بشكل لا تشوبه شائبة بجميع الالتزامات التعاقدية، تفي بأقصى حد ممكن، حيث تمت زيادة جميع أحجام الإمدادات في ضوء العقود والاتفاقيات القائمة".



وردا على سؤال حول إمكانية تزويد أوروبا بكميات إضافية تتجاوز العقود المبرمة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه "لا يمكن توفير أي شيء يتجاوز العقود".