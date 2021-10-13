قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طريقة تصميم مناهج الصف الرابع الابتدائي مختلفة عن السابق، موضحًا أن الوزارة أطلقت العلوم والرياضيات في منهجين منفصلين.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن مركز تطوير المناهج تعاون مع فرع التعلم لشركة ناشونال جيوغرافيك في تصميم 4 مواد للصف الرابع الابتدائي.

وأوضح أن المواد تضم كتاب الدراسات الاجتماعية (موارد وتراث بلدي)، واللغة الإنجليزية وفقًا للثقافة المصرية، والمهارات المهنية التي تدرس لأول مرة كمنهج خفيف يعلم الطلاب أمورًا لم تكن موجودة في المناهج السابقة ومهارات حياتية، وأخيرًا كتاب عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدخول الآمن على الشبكات.

وأشار وزير التعليم إلى أن التعاون مع مؤسسة ناشونال جيوغرافيك مستمر على مدار مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي، لافتًا إلى أن فلسفة الوزارة تعتمد على تقديم جودة عالية في مصادر التعلم.

وتابع: «هذا العام ستضاعف القنوات التليفزيونية التي تتسم بغاية الرقي والجودة، أتمنى الناس تتابعها لأنها بديل منقى ومدقق بشكل أكثر من هائل، إضافة إلى أن منصة حصص مصر والبث المباشر والمحتوى الرقمي بالتعاون مع أفضل الأماكن عالميًا».

وأكد أن ما توفره الوزارة يغني عن الدروس الخصوصية، وخاصة أن نظام التعليم الجديد يستهدف مهارات عليا لا تتناول في السناتر، مضيفًا أن الابتعاد عن الدروس الخصوصية قرار يجب أن تأخذه الأسرة بشجاعة.