القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد وزيادة المعدات للتعامل مع أي أمطار متوقعة

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع درجات الاستعداد وزيادة المعدات وسيارات الكسح للتعامل مع أي أمطار متوقعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات وخطط العمل المقبلة واستعدادات موسم الشتاء، وذلك بحضور مسئولي الشركة القابضة ورؤساء ومسئولي الشركات التابعة.

وكلف رسلان بأن تكون نقاط التمركز لكل معدات الانتشار محددة مسبقًا على نظم الخرائط الجغرافية GIS، لسرعة انتشار المعدات ومتابعة أماكن تواجدها أثناء التعامل مع الأمطار.

وتابع الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي الحالي بتكلفة تصل لـ22 مليار جنيه، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (أسيوط - الأقصر - أسوان - دمياط - الغربية - كفر الشيخ - الفيوم - بني سويف - المنيا - القليوبية).

من جهتها، استعرضت اللجنة استراتيجية تحلية مياه البحر وتكاملها مع السياسة العامة للدولة ضمن خطة الإدارة الرشيدة للمياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية باعتبار التحلية أحد محاور ترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر غير تقليدية لمواكبة الزيادة السكانية المطردة وتنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة.

كما استعرضت خطة تقليل الفاقد والتوسع في تطبيق برامج تقليل الفاقد، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب لمناطق معزولة (DMA) محددة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائي والتجاري بالشبكات، حيث تم استهداف 290 منطقة (DMAs) خلال 4 سنوات بأطوال شبكات 5187 كم لتقليل نسبة الفاقد من 38.92% إلى 22.91%.

وأوضحت اللجنة أنه تم توفير حوالى 33.5 مليون متر مكعب سنويًا في المناطق المستهدفة، كما تتجه الشركة حاليًا للتوسع في تركيب أجهزة القياس للشبكات بعد تقسيمها إلى مناطق أوسع نطاقا DMZ لقياس كميات المياه المغذية للشبكات شهريا للحد من الفاقد بمعدلات أسرع.

وعقب الاجتماع، كرم رئيس الشركة القابضة أوائل المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي السابق (2020 - 2021).