بري يبحث اقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات اللبنانية المقبلة

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة خلال استقباله التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية والذي يضم أكثر من 50 جمعية إضافة إلى إعلاميات وإعلاميين.

وناقش الوفد مع رئيس المجلس اقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية الذي أعده التحالف وتقدمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين.

كان بري قد دعا في وقت سابق اليوم إلى جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب أميني سر و3 مفوضين للمجلس، يعقبها جلسة تشريعية لدراسة قانوني الانتخاب والكوتا النسائية.