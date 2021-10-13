لقى طالب بالمرحلة الإعدادية، مصرعه، اليوم الأربعاء، بمستشفى كفر الشيخ العام التي قضى فيها ثلاثة أيام بسبب إصابته بعد ضربه من قبل زملائه بالمدرسة.

كان الطالب بمدرسة (مزرعة ميت علوان) بمدينة كفرالشيخ قد تشاجر معه 3 طلاب في الفصل الدراسي وانهالوا عليه ضربا وطرحوه أرضا وضربوه على القصبة الهوائية ما أدى ذلك إلى انسداد مجرى التنفس وتم نقله إلى مستشفى كفرالشيخ العام وحاول الأطباء محاولات كبيرة لتسليك القصبة الهوائية حتى يصل الأوكسجين للرئتين وباءت محاولتهم بالفشل ليلفظ الطالب أنفاسه.

وتعتبر هذه الحادثة أول جريمة قتل تشهدها مدارس المحافظة وفي هذا السن المتقدم ومع أول ساعات الدراسة في العام الجديد

وكانت نيابة كفرالشيخ قد أمرت بحبس 3 طلاب لقيامهم بالتعدي على زميلهم بالضرب المبرح بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية ، حتى فقد الوعي، بسبب خلافات بينهم ، قاموا على إثرها بالترصد له ، وضربه حتي أصيب بكدمة في الرأس وضيق شديد في التنفس ، نقل عقب ذلك للعناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، بلاغاً من ولي أمر الطالب، المقيم بعزبة الصفتي التابعة لمركز كفر الشيخ، طالب، بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية ، لتضرره من كل من: محمد ع ع محمد ع ا ، كارم م ع، جميعهم يبلغون من العمر 13 سنة، بالصف الثاني الإعدادي، مقيمون بعزبة الصعايدة، بذات المركز ويدرسون بذات المدرسة .

تم إلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر بقسم أول كفرالشيخ ، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهم بدار رعاية الأحداث.

وقام اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بزيارة الطالب بالمستشفى أمس للاطمئنان عليه وقرر إيقاف عدد من المدرسين وإحالتهم للتحقيق.