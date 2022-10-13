البرلمان الإيطالي الجديد يجتمع في روما للمرة الأولى اليوم

من المقرر أن يجتمع النواب الجدد في مجلسي البرلمان الإيطالي المنتخب حديثا للمرة الأولى في روما اليوم الخميس.

ويتمثل أول ترتيب للأعمال في الجلسات الافتتاحية في انتخاب القيادات. ويتمتع الائتلاف اليميني بقيادة الفائزة في الانتخابات جورجيا ميلوني بالأغلبية في كل من مجلس النواب، بما مجموعه 400 برلماني، و206 أعضاء في مجلس الشيوخ الأصغر.

بالإضافة إلى حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه ميلوني، يضم التحالف أيضا حزب الرابطة الشعبوي اليميني المتطرف وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ.

وداخل المعسكر، لدى "إخوة إيطاليا" أعضاء في البرلمان أكثر من "الرابطة" و"فورزا إيطاليا" معا.

ويمكن أن تستمر إجراءات انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان إلى ما بعد يوم الخميس. بعد ذلك ، وسيتم الإعلان عن قادة المجموعات البرلمانية ، ولكن ربما ليس قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وسيعود الأمر بعد ذلك إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يمكنه تعيين شخص ما رسميا لتشكيل حكومة من ذلك الحين فصاعدا. ومن المرجح أن يختار ميلوني، لأنها تترأس أكبر حزب برلماني.

وتضغط ميلوني من أجل وتيرة أسرع في عملية تشكيل الحكومة الجارية. وقالت في روما أمس الأربعاء: "لا أعتقد أننا يمكن أن نضيع الوقت، وضع إيطاليا ليس سهلا".