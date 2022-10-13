مولر قد يلحق بمواجهة بايرن أمام فرايبورج في البوندسليجا

قد يلحق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ بالمباراة المرتقبة امام فرايبورج في الدوري الألماني م يوم الأحد المقبل، رغم خروجه بعد 25 دقيقة فقط من المباراة التي فاز فيها النادي البافاري على مضيفه فيكتوريا بيلزن التشيكي 4 /2 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وصعد بايرن إلى دور الستة عشر من البطولة القارية، ولكن المباراة شهدت خروج مولر للإصابة بعد 25 دقيقة فقط من البداية، عقب تسجيله هدفا والظهور بمستوى طيب.

ولكن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن يرى أن مولر سيكون جاهزا لمواجهة فرايبورج، وصيف البوندسليجا، بفارق نقطتين عن بايرن صاحب المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى قوية يوم الأحد، يلتقي يونيون برلين المتصدر مع بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.

وقال ناجلسمان لمنصة "دازن" اليوم الخميس "تعرض لمشكلة بسيطة في عضلات الظهر، الأمر ليس خطيرا، مشكلة تتعلق بالعصب، لا يوجد شيء دراماتيكي، لا يواجه شبح الغياب عن المباراة".

أما مولر الذي غاب عن أخر مباراتين لفريقه قبل المواجهة أمام فيكتوريا بيلزن، بسبب الإصابة بعدوى كورونا، فلم يكن بنفس درجة تفاؤل مدربه وأكتفى بالقول "على الأرجح الأمر ليس بهذا السوء".

ولازالت الشكوك تحوم حول مشاركة الحارس الدولي مانويل نوير أمام فرايبورج بسبب الإصابة في الكتف، وعلق ناجلسمان بالقول "إنه أفضل بعض الشيء فيما يتعلق بحجم الآلم".