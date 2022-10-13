الصحة إغلاق عيادات تخصصية يديرها منتحل صفة طبيب بمحافظة الجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادات تخصصية خاصة تعمل بدون ترخيص يديرها منتحل صفة طبيب، بمنطقة الدقى في محافظة الجيزة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على العيادات التخصصية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وهيئة الدواء المصرية ومباحث التموين.

ولفت إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها عدم وجود ترخيص للعيادات من وزارة الصحة، ووجود صيدلي يناظر المرضى فى غرفة الكشف منتحلًا صفة الطبيب البشري بالمخالفة للقانون رقم (415) لسنة 1954، وعلى الفور تم ضبطه وإحالته لجهات التحقيق المختصة.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إلى ضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات طبية وأدوية للبيع داخل العيادة.

وأكد استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

كما دعا المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.