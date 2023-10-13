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حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وزيادة أعمال العنف وامتدادها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله وروته "بحثا سبل توحيد الجهود الدولية من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع (بين إسرائيل والفلسطينيين) في غزة".

وتم تأكيد "ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك، عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.