الولايات المتحدة: كوريا الشمالية زودت موسكو بالأسلحة اللازمة للحرب على أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية زودت روسيا بالأسلحة لحرب الكرملين على أوكرانيا، إذ قدمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية.

وفي المقابل، يعتقد أن بيونج يانج تريد تكنولوجيات أسلحة روسية متطورة من موسكو، من أجل توسيع البرنامج النووي لكوريا الشمالية، حسبما قال مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي.

وأضاف أن واشنطن تدين كوريا الشمالية "لتزويدها روسيا بهذه المعدات العسكرية.. لمهاجمة مدن أوكرانية وقتل مدنيين أوكرانيين وتعزيز الحرب الروسية غير المشروعة".

وقال كيربي إنه من المرجح أن تسعى كوريا الشمالية على وجه التحديد للحصول على مساعدة عسكرية من روسيا بما في ذلك طائرات مقاتلة وصواريخ سطح - جو (بحرية) ومركبات مدرعة ومعدات إنتاج الصواريخ الباليستية أو غيرها من المواد والتقنيات المتقدمة الأخرى.