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أخطأت دفاعات الجيش الإسرائيلي خلال أمس الخميس لمرتين بصاروخ وصافرة إنذار عن طريق الخطأ دون وجود أهداف مهاجمة تستحق الاعتراض أو إنذار المستوطنين، وذلك في ظل عملية إغراق صاروخي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة وجنوب لبنان على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

وتستعرض جريدة "الشروق" واقعتين أعطت بها الدفاعات الإسرائيلية ردود فعل دون وجود سبب، بينما تكرر الأمر مرتين بنفس اليوم.

ذكرت صحيفة "التايمز" الإسرائيلية، أن الدفاع الجوي الإسرائيلي أطلق صاروخ باتريوت بالخطأ في سماء مدينة الصفد اللبنانية؛ لاستهداف طائرة مسيرة تبين عدم وجودها من الأصل.

يأتي ذلك في أعقاب رشقات صاروخية وقذائف هاون وعدد من المسيرات أطلقتها الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان بجانب حركة حزب الله اللبنانية.

ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية -في سياق متصل- أنه تم تفعيل صافرات الإنذار بمستوطنة ساديروت المتاخمة لقطاع غزة لتحذير المستوطنين من هجمات صاروخية تبين عدم حدوثها من الأصل.

ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبت بإخلاء المستوطنة المذكورة عقب رشقات متتالية من صواريخ الفصائل الفلسطينية المتمركزة بغزة، وتكرر عمليات تسلل المقاتلين الفلسطينيين.