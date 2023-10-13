حادث سير يودي بحياة 7 أشخاص في بافاريا

وقع حادث مروري خطير على أحد الطرق السريعة في ولاية بافاريا الألمانية، ما أودى بحياة 7 أشخاص، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأعلنت الشرطة صباح اليوم الجمعة أن الحادث وقع على الطريق السريع رقم 94 بالقرب من تقاطع فالدكرايبورج/أمبفينج. وتشتبه الشرطة في أن الحادث يتعلق بشاحنة تهريب أفراد.

وبحسب بيانات الشرطة، حاولت شاحنة صغيرة تقل أكثر من 20 شخصا، من بينهم أطفال، الفرار من نقطة تفتيش للشرطة عبر السير بسرعة كبيرة، ما أسفر عن خروجها عن الطريق عند تقاطع فالدكرايبورج/أمبفينج والتسبب في وقوع الحادث.

وتم نقل المصابين، من بينهم أطفال أيضا، إلى مستشفيات قريبة من المنطقة.

وتواجد رجال الشرطة بشكل مكثف في موقع الحادث، وتم إغلاق الطريق السريع في اتجاه ميونخ بالكامل.

وتولى الادعاء العام التحقيقات للاشتباه في جريمة قتل محتملة.

ويقع تقاطع فالدكرايبورج/أمبفينج على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود مع النمسا. ووفقا لبيانات الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود البافارية، يتزايد منذ شهور عدد حالات الدخول غير المصرح به إلى ألمانيا.

وقبل بضعة أيام فر شخص يشتبه أنه مهرب من الشرطة الاتحادية بالقرب من بورجهاوزن مع أربعة أشخاص في سيارة وتسبب في وقوع حادث أسفر عن إصابة فردين بجروح خطيرة.