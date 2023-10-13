استطلاع: شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم بألمانيا في أدنى مستوياتها

كشف استطلاع حديث للرأي أن شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوياتها حاليا مقارنة بـ10 سنوات مضت.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "إيه آر دي" الألمانية أن شركاء الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) حصلوا مجتمعين في الاستطلاع على تأييد ثلث من يحق لهم الانتخاب.

وبحسب البيانات، فإن هذه تقريبا نفس النسبة التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة مجتمعة خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2013، والتي كانت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلالها أقوى بمقدار الضعف من شريكيه في الائتلاف الحاكم الحالي.

وارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بصورة غير مسبوقة في استطلاع "إنفراتست ديماب" بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 23%. وكان الحزب سجل هذه النسبة خلال الشهرين الماضيين في استطلاعات أخرى أجراها معهدا "يوجوف" و"جي إم إس".

وحصل التحالف المسيحي في استطلاع "إنفراتست ديماب" على نسبة 29%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية إلى 15%، وهي أسوأ نتائجه في هذا الاستطلاع خلال الفترة التشريعية الحالية. كما تراجعت شعبية الخضر بمقدار نقطة مئوية إلى 13%، كذلك الحزب الديمقراطي الحر إلى 5%.

وحصل حزب اليسار على نسبة 4%، والتي لا تؤهله لدخول البرلمان الألماني (بوندستاج)، الذي يشترط الحصول على نسبة 5% من الأصوات كحد أدنى للدخول إليه.