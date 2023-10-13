الخارجية الأمريكية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية أنفسنا وحلفائنا في المنطقة

أعرب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، عن أمله في ألا تتسع رفعة الحرب، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية نفسها وحلفائها في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن زيارة أنتوني بلينكن كانت لتل أبيب، ولكن تم وضع كلًا من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية، ومصر بهدف بحث تطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وبسؤاله عن وجود ازدواجية في الموقف الأمريكي في التعامل مع أوكرانيا والتعامل مع القضية الفلسطينية، أجاب: «الحكومة الروسية تشن هجمات على مدنيين في أوكرانيا وحماس تفعل الشيء نفسه»، معقبًا: «حماس لا تحترم أي شيء يتعلق بالوضع الإنساني»-على حد زعمه.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في زيارة لمدة ثلاثة أيام للشرق الأوسط، في ظل تواصل القتال بين إسرائيل وحركة حماس لليوم السادس.

وتحدث بلينكن في ظهور مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب عن تاريخ أسرته.