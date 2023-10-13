وزير خارجية إيطاليا: مسلحو حماس لا يختلفون عن النازيين

شبه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حركة حماس بالنازيين، في تصريحات نشرتها صحيفة لا ستامبا اليوم الجمعة.

وقال تاياني في مقابلة مع الصحيفة، إن مسلحي حماس "ليسوا مختلفين عن النازيين. أنهم جبناء. الجندي لن يقوم بقطع رأس رضيع يبلغ شهرين من العمر. ومازال يتم إطلاق الصواريخ من غزة. يجب أن توقف حماس إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وإلا من الواضح أنهم سوف يتلقون ردا".

وأطلقت حماس هجوما السبت الماضي، على إسرائيل مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص على بلدات حدودية إسرائيلية وعلى مهرجان موسيقي مما أسفر عن إصابة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وردت إسرائيل بقصف جوي كثيف على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1530 فلسطيني وإصابة أكثر من 6600، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشدد تاياني على أن حماس والفلسطينيين ليسوا شيئا واحدا. وأضاف: "فلسطين شيء مختلف. الشعب فلسطيني ضحية حماس".

ودعا تاياني إلى "عزل الإرهابيين.. علينا إظهار أن هناك شعب عربي منفصل لا علاقة له بهم".

وظهرت تقارير مروعة، بحسب وسائل إعلام غربية، عن الوسائل التي استخدمتها حماس لقتل الناس في البلدات الحدودية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس الخميس، إنه لا يمكن تأكيد أو نفي مثل تلك التقارير.