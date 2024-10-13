8 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات

استشهد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثمانية أشخاص من عائلة أبو غالي كانوا قد نزحوا إلى منزل عائلة أبو دلال سابقا، وهم أب وأم، وأبنائهم الستة حيث نقلوا إلى مستشفى العودة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ويواصل الاحتلال حصار مخيم جباليا شمال قطاع لليوم الثامن على التوالي، ونسف، اليوم، عددا من المنازل باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر.

وأشارت مصادر محلية إلى أن حريقا نشب في منزل جراء استهداف صاروخي عند مفرق عبد العال في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "الكواد كابتر" النار بشكل كثيف، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل في شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأصيب ستة أشخاص معظمهم أطفال، في قصف الاحتلال استهدف منزلا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42175 مواطنا، وإصابة 98336 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.