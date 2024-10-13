شرطة إسلام أباد تكمل الإجراءات الأمنية قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون

تستعد شرطة منطقة العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تحت إشراف المفتش العام للشرطة سيد علي ناصر رضوي، لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة لعام 2024 بخطة أمنية شاملة يتم تطبيقها حاليا، حسبما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس أوف باكستان) اليوم الأحد.

وقال المفتش العام رضوي إن شرطة منطقة العاصمة إسلام أباد طورت استراتيجية أمنية متكاملة لضمان الأمن أثناء القمة.

وأوضح أنه تم استكمال المهام الأمنية في أماكن مختلفة مثل المطارات والطرق والفنادق ومقار إقامة الوفود، بما في ذلك قاعدة نور خان الجوية.

وأشار إلى أن شرطة إسلام أباد طورت خطة مرورية متكاملة لتقليل الصعوبات على المواطنين خلال الفعالية.

وأضاف: "أن عمليات البحث والعمليات المعتمدة على المعلومات مستمرة لضمان الأمن الشامل لجميع رؤساء الدول والوفود والضيوف الأجانب".

يشار إلى أن حركة طالبان باكستان تشن عقود من الزمان هجمات ضد قوات الأمن وقتلت حوالي 80 ألف شخص من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى ذلك تشن جماعة "جيش تحرير إقليم بلوشستان"، هجمات سعيا وراء الاستقلال عن باكستان.