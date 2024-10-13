لوفتهانزا تتوقع المزيد من الخفض في جداول الرحلات الجوية الألمانية

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، كارستن شبور المزيد من الخفض في جداول الرحلات الجوية الألمانية المقررة، وأعرب عن مخاوفه من أن ذلك يمكن أن يضر بجاذبية البلاد أمام المستثمرين الأجانب، في تصريحات إلى صحيفة "بيلد أم زونتاج".

وقال شبور للصحيفة: "إنني قلق للغاية بشأن اتصال ألمانيا كموقع للأعمال".

وأضاف: "الزيادة المفرطة في التكاليف الحكومية الخاصة بالنقل الجوي تؤدي إلى مزيد من التراجع في العرض. تتفادى المزيد والمزيد من شركات الطيران المطارات الألمانية أو تلغي رحلات مهمة".

وألغت شركتا ريان إير الإيرلندية وشركة يوروينجز التابعة لمجموعة لوفتهانزا مؤخرا العديد من رحلات الطيران، مشيرتين إلى ارتفاع تكاليف المطارات الألمانية.

وتشتكي صناعة الطيران منذ أشهر من زيادة التكاليف مثل رسوم الرحلات وزيادة ضريبة المرور الجوي، التي تم فرضها، في مايو ورسوم الفحص الأمني ومراقبة الحركة الجوية.

من جانبه، يطالب اتحاد المطارات الألمانية "ايه دي في" الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات سريعة لتعزيز حركة الطيران. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رالف بايزل الرئيس التنفيذي لاتحاد المطارات الألمانية إن " تطور ألمانيا كموقع لحركة الطيران في حالة تراجع مقارنة بمستوى عام 2013. نحن لم نعد قادرين على المنافسة. متى ستستيقظ برلين؟".

وبدوره، أدلى الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا بتصريحات مشابهة.

يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وقالت انيا كارليتسك المتحدثة باسم كتلة الاتحاد البرلمانية لشؤون السياحة إن "تصرفات الحكومة تجاوزت الحد ولاسيما في السنوات الأخيرة"، ووجهت للحكومة مطالب منها إلغاء الزيادة الأخيرة في ضريبة حركة الطيران.

وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف موقف المتفرج بينما تتخلف ألمانيا كموقع لحركة الطيران وتتراجع رحلات الطيران بشكل متزايد، وترتفع تكاليف الرحلات المتبقية".

وانتقد شبور تنظيمات حكومية إضافية تم التخطيط لها بالفعل، وقال: "لقد تم بالفعل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المزيد من المسارات الوطنية المنفردة للأعوام المقبلة، على سبيل المثال، استخدام حصة معينة من الوقود الكهربائي الذي لا توجد منه كميات كافية حتى الآن. ونتيجة لذلك، تتراجع جودة ربط ألمانيا بالعديد من المناطق الاقتصادية المهمة بالمقارنة مع الدول الأخرى."