حررت أجهزة وزارة الداخلية، 966 مخالفة خلال يوم واحد لمحال ومنشآت لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

واتختذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ووافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 28 إبريل.

وتتمثل المواعيد الطبيعية المقررة لغلق المحلات وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، ووفقا لتطبيق التوقيت الصيفي كالتالي:

ـ المحال والمولات التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساء، وتستمر حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات.

ـ المطاعم والكافيهات من 5 صباحا حتى 1 صباحا، مع السماح بخدمة التوصيل 24 ساعة.

ـ الورش داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 7 مساء، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمة العاجلة.

ـ البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة تعمل 24 ساعة.