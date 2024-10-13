رئيس هيئة السكك الحديدية: الدولة دعمتنا بإسقاط ديون بقيمة 58 مليار جنيه

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن جرارات هينشل الإسبانية، التي يبلغ عمرها 60 عاما؛ تم تطويرها وتحسينها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بأيدي مصرية، بتوجيه من الفريق كامل الوزير.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «الفريق كامل الوزير قال لنا هندخل عربات جديدة؛ لكننا لن نرمي شيء من القديم، والجرارات شغالة والركاب مستمتعين بها».

وأشار إلى تصميم محطة قطارات صعيد مصر بواسطة استشاري مصري، موضحا أن جميع أعمال الإنشاءات والأنظمة الإلكترونية والتحكم والبوابات قامت بها شركات مصرية مملوكة لهيئة السكك الحديدية بنسبة 100%.

وأضاف أن الدولة أسقطت 58 مليار جنيه من ديون هيئة السكك الحديدية، شريطة أن تتحمل الهيئة نفقات تشغيلها وإلغاء السحب على المكشوف، مشيرا إلى أن الفريق كامل الوزير وجه «كلمة مأثورة لا تنسى» للعاملين بالهيئة، قائلا: «أنتم يا سكة حديد اتفطمتم»، في إشارة إلى ضرورة اعتماد الهيئة على نفسها.

وأوضح أنه جرى بناء مول تجاري في محطة قطارات صعيد مصر لتوفير عائد مادي للهيئة، مشيرا إلى بناء 20 عمارة إدارية وطبية على الأرض التي كانت تشغلها السكة الحديد القديمة بشارع السودان؛ لتوفير عوائد مادية لهيئة السكك الحديدية.