رويترز: حماس نشرت مقاتلين أثناء تسليم الأسرى في استعراض واضح للقوة

قالت وكالة رويترز، إن حركة حماس نشرت مقاتلين في غزة اليوم الاثنين تزامنا مع إطلاق سراح محتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت في استعراض واضح لقوة الحركة التي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين نزع سلاحها.

وظهر في لقطات لرويترز العشرات من مقاتلي حماس مصطفين عند مستشفى في جنوب غزة، ورجل مسلح يرتدي شارة كتائب القسام الجناح المسلح للحركة.

وبينت شارة على كتفه أنه عضو في "وحدة الظل" النخبوية التي تقول مصادر في حماس إنها مكلفة بحراسة الرهائن.

وكانت حركة حماس، أنهت تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها بواقع 20 أسيرًا، جرى تسليمهم على دفعتين.

وبالتالي تكون حركة حماس قد أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء لديها، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى الحركة.