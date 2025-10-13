فوز جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هويت بجائزة نوبل في الاقتصاد

فاز جويل موكير "جامعة نورث ويسترن"، وفيليب أجيون "جامعة فرنسا وكلية لندن للاقتصاد"، وبيتر هويت "جامعة براون"، بجائزة نوبل في الاقتصاد التي أعلنت اليوم الاثنين لـ"تفسير النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار".

وقالت لجنة نوبل إن موكير "أظهر أنه حال أردنا أن تخلف الابتكارات بعضها البعض في عملية ذاتية التوليد، فنحن لا نريد معرفة أن شيئا ما نجح فحسب ولكننا أيضا بحاجة لتفسير علمي لذلك".

كما درس أجيون وهويت الآليات وراء النمو المستدام، بما يشمل مقالا صدر في عام 1992 حددوا فيه نموذجا حسابيا لما يعرف بالتدمير الإبداعي ويعني أنه عندما يدخل منتج جديد وأفضل السوق، تخسر الشركات التي تبيع المنتجات الأقدم.

وأوضح جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية: "يظهر عمل الفائزين أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يؤخذ كشيء مسلم به. يجب أن ندعم الآليات التي تكمن وراء التدمير الإبداعي حتى لا نعود إلى الركود".

وذهبت جائزة العام الماضي إلى الاقتصاديين دارون عاصم أوغلو وسايمون جونسون وجيمس أ. روبنسون، وجميعهم مقيمون في الولايات المتحدة، وقد درسوا السبب وراء كون بعض الدول غنية وأخرى فقيرة وقاموا بتوثيق أن المجتمعات الأكثر حرية وانفتاحا هي الأكثر احتمالا للازدهار.