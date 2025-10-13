أعلن مجمع سوناطراك، المملوك للدولة الجزائرية، اليوم الاثنين، توقيع عقد شراكة مع الشركة السعودية "مداد للطاقة شمال أفريقيا" في مجال المحروقات، بصيغة تقاسم الإنتاج، وذلك في المحيط التعاقدي لإليزي جنوب، الواقع في حوض إليزي على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة إن أمناس جنوب البلاد.

وأوضح التلفزيون الحكومي الجزائري، أن قيمة العقد تبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 288 مليون دولار مخصصة لاستثمارات البحث، وسيتولى الشريك "مداد للطاقة شمال أفريقيا" تمويل إجمالي الاستثمارات المخطط لها لاستكشاف واستغلال هذه الرقعة بنسبة 100%.

ويمتد العقد لمدة 30 سنة قابلة للتمديد لـ10 سنوات إضافية، ويتضمن فترة بحث مدتها 7 سنوات.

ويأمل طرفا العقد في تحقيق إنتاج يصل إلى 125 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتسويق، و204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، من بينها 103 ملايين برميل من غاز البترول المسال، و101 مليون برميل من المكثفات.

وسيعطى المحتوى المحلي والمناولة للمتعاملين الوطنيين الأولوية في إطار تنفيذ هذا العقد، "الذي يُعد تتويجاً للأعمال المنبثقة عن بروتوكول الاتفاق المبرم بين سوناطراك ومداد للطاقة شمال إفريقيا بتاريخ الثالث مارس 2024".