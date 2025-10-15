نائب رئيس الحكومة الروسية: مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والعمل في حقول نفطها



صرح نائب رئيس الحكومة الروسية، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة للعمل في حقول النفط السورية، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "تاس" الروسية.

وقال نوفاك للصحفيين: "هذا بالتأكيد أحد الاتجاهات. تعمل الشركات الروسية في سوريا منذ فترة طويلة في حقول النفط. هناك حقول تحتاج إلى تطوير، وأخرى متوقفة، وهناك حقول جديدة. نحن أيضاً مستعدون للمشاركة".

• روسيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

وأعلن أن روسيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا؛ وأن الشركات مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة في البلاد.

وأضاف: "بشكل عام، لدينا تفاهم مشترك بأن سوريا بحاجة حاليا إلى إعادة إعمار؛ فهي تعاني من دمار كبير في بنيتها التحتية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية والنقل. ويمكن لروسيا تقديم الدعم هنا. كما أن شركاتنا مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل وإعادة تأهيل قطاع الطاقة".

وأوضح أن الشركات الروسية مهتمة باستخدام المعدات الروسية على أراضي سوريا، وناقش الرئيسان (بوتين والشرع) هذا الأمر.

• روسيا وسوريا تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة

وأشار إلى أن روسيا وسوريا سوف تعقدان قريبا اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح: "اتفقنا، في أقرب وقت، على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والثقافة".

وأكد نوفاك أنه ستتم بالتفصيل مناقشة جميع هذه المسائل وروسيا مستعدة لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.

• سوريا مهتمة بإمدادات القمح الروسية

ولفت إلى أن سوريا مهتمة بإمدادات القمح والأدوية والمواد الغذائية من روسيا، متابعا: "نعم، تمت مناقشة الإمدادات الإنسانية. على وجه الخصوص، الجانب السوري مهتم بإمدادات القمح والأغذية والأدوية. ستتم معالجة هذه المسائل".

كما أكد ألكسندر نوفاك أنه تمت مناقشة إمدادات المساعدات الإنسانية خلال الاجتماع بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وأحمد الشرع، في الكرملين.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى روسيا صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع إلى روسيا، حيث جرت في فبراير الماضي اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو ودمشق، عندما بحث بوتين والشرع الوضع في سوريا خلال محادثة هاتفية، وأكد الرئيس الروسي خلال الاتصال تمسك موسكو بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم دمشق في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.