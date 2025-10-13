وزير الري الأردني: مشروع ضخم لتحلية مياه البحر بتكلفة 4 مليارات دولار

قال المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، إن بلاده تمضي قدمًا في مشروع "الناقل الوطني" لتحلية مياه العقبة وضخها إلى عمَّان، والذي يُعد الحل "الأنسب" لمواجهة استنزاف المصادر المائية كافة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع، الذي يمتد لمسافة 450 كيلومترًا، هو مشروع "ضخم" بقيمة حوالي 4 مليارات دولار وقد تصل إلى 6 مليارات دولار.

وأفاد بأن الحكومة الأردنية تجري حالياً مفاوضات مع شركة "ميريديان سويز"،

ومن المتوقع توقيع "الإغلاق المالي" في الربع الأول من العام القادم.

وأوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لعمَّان والمحافظات الواقعة على مسار الخط، مشدداً على أن هذا المشروع "مهم جداً مائياً" لتعزيز الخدمة وتوفير المياه للأردنيين.

وفي سياق الاستدامة، أكد الوزير اعتماد الأردن على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، حيث تستخدم نظام المعالجة الثلاثية في جميع محطات المملكة البالغة 34 محطة، مما يجعل المياه الناتجة صالحة للزراعات المقيدة كالأشجار والأعلاف.

وأضاف أن الأردن يزود المزارعين حالياً بحوالي 150 مليون متر مكعب سنوياً من هذه المياه المعالجة، لتخفيف الضغط على المياه العذبة.

وأشار إلى أن مشروع ناقل العقبة سيُسهم أيضاً في تأمين 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه المعالجة للزراعة، وأن هناك خططاً لإنشاء محطتين جديدتين كبيرتين لمعالجة المياه العادمة، إحداهما بنموذج "تصميم بناء تشغيل والأخرى بنموذج BOT.