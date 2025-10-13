قال الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير إدارة التراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن القانون «يحظر في المطلق» حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك تعليقا على الحادثة الغريبة التي شهدتها منطقة حدائق الأهرام بالعثور على تمساح نيلي في شوارعها، والذي تبين أن أحد الأشخاص تخلص منه بعد أن فشل في رعايته.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر «القاهرة والناس» أن الحيوانات المدرجة في جداول القانون، تشمل فصائل مثل الأسود والنمور والفهود والضباع والقردة والتماسيح والثعابين والحشرات السامة.

وشدد أن الحيازة تقتصر على جهات محددة كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية والأشخاص الاعتبارية، وحدائق الحيوان العامة والخاصة، والمراكز المتخصصة المسجلة لدى الهيئة.

وبشأن مصير الأفراد الذين كانوا يمتلكون مثل هذه الحيوانات قبل صدور القانون، أكد أن اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة في مايو 2025؛ تمنح هؤلاء مهلة للتوجه لأقرب مديرية طب بيطري أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة لتسليم الحيوان الخطر.

وحذر من التخلص من الحيوان في الشارع، قائلا: «لا يجب على المواطن أن ينقل الحيوان بنفسه، ولكن يبلغ السلطة المختصة كتابيا بأنه يمتلك حيوانا خطرًا».

ونوه إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن للهيئة على الخط الساخن «19561»، على أن يقوم المختصون بإرشادهم ومتابعتهم وإرسال فريق متخصص بسيارات مجهزة لاستلام الحيوان بشكل آمن ونقله إلى أحد المراكز المعتمدة.

وأكد أن تسليم الحيوان طواعية لن يعرض الحائز لأي مساءلة قانونية، محذرًا من التعرض لـ «عقوبات» في حال مخالفة القانون.

وألقت السلطات القبض على الحائز للتمساح، والذي كان يعمل في مجال التصوير، كما كشفت التحريات الأولية أن الأخير اشتراه بهدف التقاط مقاطع فيديو معه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكنه لم يتمكن من العناية به فأضطر إلى تسريحه في الشارع.