مديرية صحة حلب: 24 قتيلا و129 مصابا جراء استهداف قسد للأحياء السكنية منذ الثلاثاء

أفادت مديرية صحة حلب، بسقوط 24 قتيلا و129 مصابا جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» للأحياء السكنية، منذ الثلاثاء الماضي.

وقال مدير إعلام مديرية صحة حلب منير المحمد، لوكالة «سانا»: «بلغ عدد الضحايا جراء استهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية منذ يوم الثلاثاء الماضي، 24 قتيلاً و129 مصاباً».

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أمس، عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتأمين عودة آمنة للأهالي سبقها تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات التي كانت موجودة في مواقع تنظيم قسد، كما جرى ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.

من جهته، أكد محافظ حلب عزام الغريب، أن الأوضاع الأمنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تشهد عودة تدريجية ومتسارعة إلى حالة الاستقرار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لضبط الأمن وإعادة الطمأنينة إلى الأهالي.

وأوضح المحافظ في منشور عبر منصة «إكس»، أن «الوحدات المعنية تواصل انتشارها الميداني وتنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، بما يضمن حماية السكان واستمرار عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف الأحياء».

وشدد محافظ حلب على أن «ما تشهده المدينة اليوم هو ثمرة تكاتف أبنائها ووعيهم الوطني ووقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «حلب تجاوزت مرحلة القلق وتمضي بثبات نحو ترسيخ الأمن والاستقرار الشامل».

وختم المحافظ بالتأكيد على أن المدينة تعود اليوم أكثر قوة واستقراراً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للخدمات وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في جميع المناطق.