صيدلة القاهرة تتصدر كليات الجامعة بانضمام 36 عالما لقائمة العلماء الأكثر تأثيرا

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عن انضمام أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى قائمة أعلى 2٪ من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم وذلك مقارنة بباقى كليات الجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد الشافعي، عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن سعادته بإنضمام عدد من علماء الكلية ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف Elsevier لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتهم البحثية المتميزة وتأثيرهم العلمي على المستوى الدولي.

وأضاف الشافعي أن الكلية تحتل المركز الأول بين كليات الجامعة من حيث عدد العلماء المدرجين بالقائمة، بواقع 36 عالمًا، وهو أعلى عدد بين كليات جامعة القاهرة، مقارنةً بـ 33 عضو هيئة تدريس في العام الماضي، بما يعكس التقدم المستمر والتميز المتنامي للمنظومة البحثية بالكلية.

وتقدم الشافعي، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بالشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تقديرًا لدعمهما المتواصل وحرصهما الدائم على تهيئة بيئة جامعية محفزة للبحث العلمي والابتكار والتميز الأكاديمي، فما كان لهذا التميز أن يتحقق ويستمر دون دعم الجامعة وقيادتها، وإيمانهما الراسخ بأهمية البحث العلمي ودوره في تعزيز مكانة جامعة القاهرة وريادتها على المستوى الدولي.