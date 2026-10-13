الاحتلال يقتحم ساحة مجمع فلسطين الطبي في رام الله وينشر قناصته

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وداهمت مجمع فلسطين الطبي، ومنعت الدخول إليه والخروج منه، بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز في محيطه.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة، بالتزامن مع انتشار القناصة في عدة مواقع، بينها منطقة الطيرة، ودوار التشريعي، ومحيط المجمع الطبي، وحي المصيون، ومخيم قدورة.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 بنايات في محيط مستشفى رام الله.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، برفقة رافعتين، مدينة البيرة، وحي الطيرة، وبلدة سردا شمال رام الله، وسيّرت آلياتها في الشوارع.

وقبل قليل، اقتحمت قوات الاحتلال دوار التشريعي وسط مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واستهدفت الصحفيين الموجودين في محيط المكان.

ونقلا عن مصادر صحفية، أُصيب الصحفي في قناة «سكاي نيوز عربية» فراس لطفي بشظية في القدم، جراء إطلاق قنبلة غاز عليه بشكل مباشر.

ويأتي الاقتحام في ظل تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.