محافظ سوهاج يعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 38 قرية في 6 مراكز

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 38 قرية بمراكز "جرجا ـ سوهاج ـ البلينا ـ المراغة ـ دار السلام ـ وجهينة"، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التنمية العمرانية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتيسير إجراءات التخطيط والتنمية بالمراكز والقرى.

وأكد المحافظ سرعة الانتهاء من إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لجميع قرى ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مقترحات تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وإرسالها إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعتها والعرض على اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية لاعتمادها.

وأضاف المحافظ أن اللجنة الدائمة اعتمدت حتى الآن تحديث الأحوزة العمرانية لـ 108 قرى بمراكز "سوهاج، والمراغة، ودار السلام، وطهطا، وأخميم، وجهينة"، كما تم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لمدن "ساقلتة، وأخميم، وطهطا، والمنشاة"، وجارٍ استكمال تحديث الأحوزة العمرانية لباقي قرى ومدن المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للانتهاء من اعتماد باقي الأحوزة العمرانية للقرى، وإرسالها تباعا إلى المحافظة، تمهيدا لإخطار الوحدات المحلية بها فور ورودها، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية، وإنهاء العديد من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية بالمحافظة.

وجاءت القرى الـ 38 التي تم اعتماد تحديث أحوزتها العمرانية على النحو التالي:

- مركز جرجا: "البربا، خارفة جرجا، المساعيد، نجوع بندار، أولاد بهيج، بندار التبينات، بندار الرملية، القرعان، الخالفية، نجع الغباشي، بني عيش، مزاتة والشيخ جابر، المجابرة، الزواتنة البحرية، كوم الصعايدة، بيت الخريبي، الجواهين، المحاسنة، البياضي والقرية".

- مركز سوهاج: "الهجارسة، بلصفورة، أولاد شلول، أولاد مامن، الحمادية، البخايتة".

- مركز البلينا: "عرابة أبيدوس، الجبيل والشلولة، الحرجة بحري، بني منصور، الحرجة بالقرعان، الغابات".

- مركز المراغة: "الوقدة، أولاد إسماعيل، الجزازة، باصونة".

- مركز دار السلام: "أولاد خلف، نقنق".