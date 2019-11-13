نتنياهو: لن نقبل بشن هجمات على مواطنينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل بشن هجمات على مواطني بلاده.

وأضاف «نتنياهو»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن «بهاء أبو العطا والجهاد الإسلامي شنوا هجمات على الأبرياء»، على حد قوله.

وتابع: «يعتقد الإرهابيون بأنهم يستطيعون أن يتخبؤوا وراء ظهور المدنيين، فهذه هي جريمة حرب مزدوجة، لأنهم يستهدفون المدنيين ويختبؤوا وراء ظهورهم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، مقتل القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله.