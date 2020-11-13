تأهل درامي للمجر وسلوفاكيا واسكتلندا إلى يورو 2020

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أكملت منتخبات المجر واسكتلندا وسلوفاكيا عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة بفوزها مساء الخميس في الدور النهائي للدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكان المنتخب الاسكتلندي آخر المتأهلين للبطولة بفوزه على مضيفه الصربي 5 - 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما مساء الخميس في نهائي فعاليات المسار الثالث بالملحق الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وفي المباريات الأخرى بالدور النهائي للدور الفاصل، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه الجورجي 1 - 0 والمنتخب المجري على ضيفه الآيسلندي 2 - 1 وانتزع المنتخب السلوفاكي فوزا ثمينا للغاية 2 - 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية في الوقت الإضافي.

وتنطلق فعاليات البطولة في 11 يونيو 2021 بعد تأجيلها لمدة 12 شهرا بسبب جائحة كورونا. ويشارك في البطولة 24 منتخبا وتقام فعالياتها في 12 مدينة متفرقة بأنحاء القارة الأوروبية.

واستفادت جميع الفرق التي خاضت فعاليات الدور النهائي من التصفيات من نتائجها في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا حيث أدت لتأهلها إلى الدور الفاصل.

وحسمت ركلات الترجيح التأهل لصالح المنتخب الاسكتلندي ليعود الفريق إلى الظهور في البطولة الأوروبية بعد غياب عن البطولة لمدة ربع قرن.

كما أنها ستكون المشاركة الأولى للمنتخب الاسكتلندي في البطولات الكبيرة منذ 23 عاما وبالتحديد منذ مشاركته في كأس العالم 1998 بفرنسا.

ويخوض منتخب اسكتلندا فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

وتأهل المنتخب السلوفاكي بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، وبهذا يخوض المنتخب السلوفاكي البطولة الأوروبية للنسخة الثانية على التوالي بعدما بلغ دور الستة عشر في يورو 2016 بفرنسا.

ويخوض منتخب سلوفاكيا فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات إسبانيا والسويد وبولندا.

ولحق المنتخب المجري بقافلة المتأهلين اثر فوزه الثمين والدرامي 2 / 1 على نظيره الأيسلندي في نهاية فعاليات المسار الأول بالملحق الفاصل.

وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 11 .

وظل المنتخب الأيسلندي متقدما بهذا الهدف حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف التعادل للمجر بتوقيع ليوك نيجو قبل أن يحرز دومينيك زوبوزلاي هدف الفوز الثمين للمنتخب المجري في الوقت بدل الضائع ليتيح للفريق خوض بعض مباريات هذه النسخة التاريخية من البطولة على أرضه.

ويخوض منتخب المجر فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة السادسة (مجموعة الموت) التي تضم معه منتخبات البرتغال وفرنسا وألمانيا.