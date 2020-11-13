الزمالك يتوصل لاتفاق للتعاقد مع أمير عادل

اقترب نادي الزمالك من اتمام التعاقد مع، أمير عادل الشهير بـ ألكسندر ياكوبسن صانع ألعاب فريق سارسبورج النرويجي السابق، في صفقة انتقال حر، عقب الجلسة التي عقدها اللاعب مع امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، بحضور وكيل اعماله، وتم الاتفاق علي المقابل المادي.

أمير عادل 26 عاماً، يحمل الجنسيتين المصرية والدنماركية، ويجيد اللعب في عدة مراكز منها صانع الألعاب والجناح الأيسر والمهاجم وخط الوسط الهجومي.

ولعب عادل في العديد من الأندية خلال مشواره الكروي منها، كوبنهاجن وفيبورج وسارسبورج بالدنمارك، وأيندهوفن الهولندي، وفالكنبرج ونوركوبينج وكالمار في السويد، وتم استدعائه للمنتخب الوطني عام 2017 وشارك في مباراة وحيدة ضد منتخب توجو في عهد الارجنتيني هيكتور كوبر .

كان اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، قد اعلن اقتراب ناديه من التعاقد مع محترف مصري يلعب في اوروبا، في اشارة لـ امير عادل، بعد الجلسة التي عقدها اللاعب مع امير مرتضي واسماعيل يوسف للاتفاق علي الشروط المالية نظير اتمام التعاقد .