 فرنسا..اليساري المتطرف ميلونشون يلتزم بخوض انتخابات الرئاسة عام 2022 - بوابة الشروق
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فرنسا..اليساري المتطرف ميلونشون يلتزم بخوض انتخابات الرئاسة عام 2022

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 5:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 5:16 ص

قال جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف المعارض في فرنسا يوم الخميس، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة في عام 2022، بعد أن حصل على حصة التأييد التي حددها عبر الإنترنت .

وكتب ميلونشون عبر تويتر "ألزمت نفسي بذلك وسأفعل ذلك. أنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".

وقال ميلونشون يوم الأحد الماضي إنه سيرشح نفسه للرئاسة إذا نال تأييد 150 ألف شخص في عريضة عبر الإنترنت.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أحصى الموقع الرسمي لترشيح ميلونشون أكثر من 154 ألف توقيع. ودعا أنصاره إلى مواصلة التوقيع.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها الرجل البالغ من العمر 69 عاما لمنصب الرئيس. ففي عام 2017 ، حصل بشكل غير متوقع على 7 ملايين صوت في الجولة الأولى، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيًا لوصوله إلى جولة الإعادة التي خاضتها في النهاية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والفائز النهائي الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت لوبان قد أعلنت بالفعل ترشحها لانتخابات عام 2022.

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