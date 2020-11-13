استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بكورونا

أعرب أكثر من ثلث الألمان في استطلاع حديث للرأي عن خشيتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 92% من الألمان يرون أنفسهم ملتزمين بقواعد الحماية من انتقال العدوى.

ووفقا للاستطلاع، يشعر كبار السن على وجه الخصوص بالقلق من الجائحة، حيث أعرب 50% تقريبا ممن هم فوق 60 عاما عن خشيتهم من الإصابة بالفيروس، بينما بلغت النسبة في إجمالي المستطلع آرائهم 37%.

وكما أظهرت استطلاعات سابقة، فإن أكثر ما يخشى منه الألمان هذا العام أيضا هو الإصابة بالسرطان 72 بالمئة%، ثم الزهايمر/الخرف والإصابة الخطيرة في حوادث 55% لكليهما، ثم الإصابة بسكتة دماغية 51 في المئة% أو نوبة قلبية 47% أو أمراض العيون الخطيرة التي تصل إلى العمى 45%، ومع تقدم العمر، يزداد القلق بشأن الإصابة بمرض ألزهايمر أو الخرف والإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وربما على خلفية جائحة كورونا، أصبح الخوف من الإصابة بمرض رئوي خطير أكثر وضوحا مما كان عليه في السنوات العشر الماضية، حيث ذكر ثلث الألمان أنهم يخشون من ذلك. وكانت تبلغ نسبتهم العام الماضي 21%.

وأجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "دي إيه كيه"، وأجري الاستطلاع خلال يومي 29 و30 أكتوبر الماضي، وشمل 1003 ألمان.