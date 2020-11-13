الأمم المتحدة: توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجراء الانتخابات الوطنية في نهاية 2021

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عبر الاتصال المرئي مع الصحفيين المعتمدين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك - أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على اجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر 2021 في ليبيا.

وفي ذات السياق، نقلت قناة فبراير عن مراسلها في الملتقى أن "البعثة قررت إنهاء اجتماعات الملتقى يوم الأحد القادم، بدلا عن يوم العشرين من الشهر الجاري".

وأفادت القناة أن أجواء الملتقى شهدت توافقا بين الأعضاء حول آلية اختيار رئيس ونائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وكذلك رئيس الحكومة القادمة.