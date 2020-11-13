 الأمم المتحدة: توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجراء الانتخابات الوطنية في نهاية 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجراء الانتخابات الوطنية في نهاية 2021

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز
طرابلس/ نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 10:44 م

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عبر الاتصال المرئي مع الصحفيين المعتمدين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك - أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على اجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر 2021 في ليبيا.

وفي ذات السياق، نقلت قناة فبراير عن مراسلها في الملتقى أن "البعثة قررت إنهاء اجتماعات الملتقى يوم الأحد القادم، بدلا عن يوم العشرين من الشهر الجاري".

وأفادت القناة أن أجواء الملتقى شهدت توافقا بين الأعضاء حول آلية اختيار رئيس ونائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وكذلك رئيس الحكومة القادمة.

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