ترامب يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات تساعد في «تطوير الجيش الصيني»

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يمنع الأمريكيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي تقول الإدارة الأمريكية، إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.



وينطبق الأمر التنفيذي على 31 شركة صينية، تقول الإدارة الأمريكية إنها "تُمكن من تطوير وتحديث" الجيش الصيني و"تهدد بشكل مباشر" أمن الولايات المتحدة.



ومن بين الشركات المُدرجة في القائمة السوداء شركة هواوي وشركة Hikivision لتصنيع الهواتف الذكية، إحدى أكبر الشركات المصنعة والموردة لأجهزة المراقبة بالفيديو في العالم.



إلى جانب بعض الشركات الأخرى المُدرجة، بما في ذلك شركتي الاتصالات والهواتف الجوالة الصينية، التي يجري تداول أسهمها في بورصة نيويورك.

ويحظر أمر ترامب أيضًا على المستثمرين الأمريكيين امتلاك أو تداول أي أوراق مالية تنشأ عن تلك الشركات أو تتعرض لها.

ويشمل ذلك صناديق التقاعد أو امتلاك أسهم في الشركات المحظورة. وسيكون أمام المستثمرين حتى نوفمبر تشرين الثاني 2021 التخلي استثمارات في أي من هذه الشركات.

يأتي أمر ترامب، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 11 يناير كانون الثاني المقبل، مع احتدام المعارك التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.