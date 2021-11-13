سكاي نيوز: غلق الجسور المؤدية للخرطوم قبل مليونية الغضب

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أغلقت السلطات السودانية، معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت؛ وذلك استباقًا لاحتجاجات واسعة النطاق دعت إليها تنسيقيات عدة، رفضًا لتشكيل مجلس سيادة جديد.

وقالت قناة "سكاي نيوز عربية" السلطات في ولاية الخرطوم أصدرت قرارًا بإغلاق جميع الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.

وسبق أن دعت المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم، للمشاركة والحشد فيما أسمتها "مليونية الغضب"، وذلك تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وأمس الجمعة، أدّى أعضاء مجلس السيادة الجدد في السودان، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقال التلفزيون السوداني إنَّ محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وأعضاء مجلس السيادة الجدد قاموا بأداء القسم أمام البرهان ورئيس القضاء.

وأصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارًا تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من قراره بحل مجلسي السيادي كان يقوده البرهان، ومجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك.



