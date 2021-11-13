أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال احتفالية الأمم المتحدة، لليوم العالمي للسعار في 28 سبتمبر 2021، أن هناك حوالي 200 مليون كلب ضال في جميع أنحاء العالم، وبشكل مثير للإعجاب، لا تساهم هولندا في هذه الإحصائية، وذلك لأنها أصبحت أول دولة في العالم خالية من الكلاب الضالة.

وتستعرض «الشروق»، في التقرير التالي، مجموعة من المعلومات حول كيف أصبحت هولندا أول دولة خالية من الكلاب الضالة؟، وذلك كما نشر موقع «دويتش ريفيو».

نظرًا لارتباطها الجوهري بالوضع الاجتماعي، كان هناك عدد هائل من الكلاب في هولندا خلال القرن التاسع عشر، ولكن تسبب تفشي داء الكلب في انتشار الخوف من التلوث ما دفع العديد من المالكين إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة الموبوءة بالأمراض، ونتيجة لذلك تغير منظور المجتمع للعلاقة بين الإنسان والكلب، وأصبح ينظر إلى صحة الكلب على أنه انعكاس لرفاهية المالك.

وأنشأت الحكومة الهولندية آنذاك، ضريبة على الكلاب في محاولة لتنظيم عدد الكلاب الضالة في البلاد، ولكن كان لهذه الضريبة تأثير معاكس، حيث أصبح هناك الكثير من الحيوانات الشاردة في الشوارع، وذلك بسبب عدم قدرة بعض الأشخاص على تحمل نفقات الكلاب أو لم يرغبوا في الدفع للاحتفاظ بكلابهم الأليفة.

*قانون حماية الحيوان

تأسست الجمعية الهولندية لحماية الحيوانات، وهي أول وكالة لحماية الحيوانات في عام 1864 في لاهاي، ودخل قانون حماية الحيوان حيز التنفيذ، والآن يُحظر على المالك الإساءة إلى أي حيوان ويعاقب على فعل ذلك بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات وغرامة قدرها 16750 يورو.

*ماذا نعني بعبارة "ممنوع الكلاب الضالة"؟

ينقسم مصطلح "الكلب الضال" إلى أربعة مكونات وهي:

-الكلاب التي تتجول مجانًا مع مالك، ولكن المالك يسمح للكلب بالركض مجانًا جزئيًا طوال اليوم.

-كلاب طليقة بلا مالك: الكلاب التي هجرها أصحابها.

-كلاب المجتمع: ليس لديها مالك واحد ولكن المجتمع يعتني بها.

-الكلاب الوحشية: الكلب لا يعتني به أحد ويعيش بمفرده

لا تكاد توجد أية كلاب ضالة في هولندا، ولهذا السبب تم الترحيب بالبلد للقضاء على هذه المشكلة.

*كيف تمكنت هولندا من القضاء على مشكلة الكلاب الضالة؟

تمكنت هولندا من القضاء على مشكلة الكلاب الضالة من خلال برنامج CNVR (الجمع، التحييد، التطعيم، والعودة)، وهو برنامج تعقيم على الصعيد الوطني تموله الحكومة، حيث تعتقد الوكالة العالمية لحماية الحيوان أنها الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة أعداد الكلاب الضالة.

وتعمل أيضا البلديات على رفع العديد من الضرائب المفروضة على الكلاب المشتراة من المتاجر لتحفيز الناس على تبني الكلاب المشردة من الملاجئ بدلاً من ذلك.

كما أنشأت هولندا قوة شرطة للحيوانات لمراقبة الجرائم ضد الحيوانات، بما في ذلك إنقاذ الحيوانات التي تواجه مشكلة.

وقالت ماريان تيم زعيمة حزب الحيوانات:«هناك صلة مباشرة بين العنف ضد الحيوانات والعنف ضد البشر».