الداخلية توضح ملابسات فيديو تضرر سيدة من جارتها فى السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بتضرر إحدى السيدات من تعدى إحدى جيرانها عليها فى القاهرة.

ورصدت أجهزة المتابعة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام إحدى جيرانها بالتعدى عليها بالسب والضرب منوهة عن عدم رضاها عن الإجراءات المتخذة ضدها أثناء تحريرها محضر بالواقعة.

وتبين أنه بتاريخ أمس حضرت لقسم شرطة السلام ثان ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، ومقيمة بدائرة القسم، وقررت بتضررها من جارتها بدون عمل "القائمة على نشر الفيديو"، لقيامها بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وقالت الداخلية إنه فى أثناء تحرير المحضر حضرت المذكورة وتبين أنها مريضة ومصابة بسحجات متفرقة، وطلبت السماح لها بمحاولة التوصل للصلح مع الطرف الآخر، وقد تم الصلح والتوفيق فيما بينهما، ورفضا اتخاذ ثمة إجراءات قانونية، وفى ضوء ما تم نشره تم استدعاء الطرفين واتخذت الإجراءات القانونية ضدهما.