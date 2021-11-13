قائمة الخطيب تتعهد بثورة انشائية وخدمية خلال جولتها بالشيخ زايد

تعهدت قائمة محمود الخطيب باستمرار الثورة الانشائية والخدمية داخل فرع النادي بالشيخ ‏زايد، وذلك خلال جولتها الانتخابية التي قامت بها القائمة عصر اليوم وذلك لعرض محاور البرنامج الانتخابي والذي تعهدت بتنفيذه بعد نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات ‏المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.‏

ويتضمن برنامج قائمة الخطيب العديد من المشاريع والأفكار الجديدة التي سيتم تنفيذها داخل ‏مقر النادي بالجزيرة وفرعي زايد ومدينة نصر.‏

وأكد محمود الخطيب علي ضرورة اختيار القائمة بالكامل حفاظا على استقرار وتجانس المجلس الجديد، كما شدد على ضرورة الحضور ‏والمشاركة في العملية الانتخابية للحفاظ على الصورة الحضارية للأهلي والمشهد الذي اعتاد ‏عليه الجميع في كل الدورات الانتخابية.‏

وجاءت ردود الأفعال قوية بعد الجولات التي قامت بها قائمة الخطيب والتي بدأت يوم ‏الخميس الماضي بمقر النادي بالجزيرة، ثم جولة في مدينة نصر أمس الجمعة، قبل تتوجه ‏اليوم إلى فرع الشيخ زايد.‏

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً ‏صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ‏ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي ‏عاطف.‏