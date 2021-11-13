قائمة الخطيب تتعهد بثورة انشائية وخدمية خلال جولتها بالشيخ زايد

تعهدت قائمة محمود الخطيب باستمرار الثورة الانشائية والخدمية داخل فرع النادي بالشيخ زايد، وذلك خلال جولتها الانتخابية التي قامت بها القائمة عصر اليوم وذلك لعرض محاور البرنامج الانتخابي والذي تعهدت بتنفيذه بعد نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.
ويتضمن برنامج قائمة الخطيب العديد من المشاريع والأفكار الجديدة التي سيتم تنفيذها داخل مقر النادي بالجزيرة وفرعي زايد ومدينة نصر.
وأكد محمود الخطيب علي ضرورة اختيار القائمة بالكامل حفاظا على استقرار وتجانس المجلس الجديد، كما شدد على ضرورة الحضور والمشاركة في العملية الانتخابية للحفاظ على الصورة الحضارية للأهلي والمشهد الذي اعتاد عليه الجميع في كل الدورات الانتخابية.
وجاءت ردود الأفعال قوية بعد الجولات التي قامت بها قائمة الخطيب والتي بدأت يوم الخميس الماضي بمقر النادي بالجزيرة، ثم جولة في مدينة نصر أمس الجمعة، قبل تتوجه اليوم إلى فرع الشيخ زايد.
وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً صندوق والعضوية فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.