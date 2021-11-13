الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا

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اكتسح الفريق الأول بالنادي الأهلي ضيفه منية سمنود بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أٌقيم ظهر اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد، وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر، وحسام حسن.

وأحرز أهداف الأهلي؛ كريم فؤاد في الدقيقة 2 وأحمد حمدي عبدالقادر في الدقيقة 9، قبل أن يحرز منية سمنود هدفه الأول في الدقيقة 17، إلا أن حسام حسن عادل لتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 32 ينجح طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الرابع للأهلي، بعد تسديدة ذكية من دخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 40 تتوقف المباراة بسبب إصابة عمار حمدي نتيجة التحام قوي من أحد لاعبي منية سمنود حيث أجري الجهاز الفني تغييرا بخروج اللاعب ونزول محمود كهربا.

ونجح كهربا في إضافة الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات.

وفي الشوط الثاني أجري موسيماني تغييرا بنزول زياد طارق بدلا من وليد سليمان وبعدها نجح حسام حسن في إضافة الهدف السادس في الدقيقة 61 برأسية نموذجية في شباك المنافس، إثر عرضية متقنة من كريم فؤاد.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة اختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بالتسجيل في شباك منية سمنود لتصبح النتيجة 7-1.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال ودية اليوم علي حالة اللاعبين الذين لم يتواجدوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، في ظل الحرص على تجهيز جميع اللاعبين؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتأتي ودية الأهلي اليوم أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.