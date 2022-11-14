توفي الفنان سامي فهمي، صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت شقيقته الفنانة عايدة فهمي عبر حسابها على فيسبوك، حيث قالت في منشورها: "أخويا سامي فهمي.. البقاء لله".

والفنان سامي فهمي واحد من نجوم جيل الثمانينات الذين ظهروا في الأدوار الكوميدية، وجذب الأنظار إليه في مسلسلات "برج الحظ، حكاية ميزو، فرصة العمر"، وكان مسلسل حكاية ميزو مع الراحل سمير غانم هو البوابة التي حقق من خلالها فهمي شهرته.

وكان حلم فهمي أن يصبح مخرجًا، فقد كان الإخراج ملهمه الأول، بحسب حوار سابق له، لكن تيار التمثيل جرفه عن حلمه، ونال فيه شهرة معقولة ثم اختفى عن الحياة الفنية حيث سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج.

وبناء على نصيحة من الفنان حسين فهمي سافر سامي إلى الولايات المتحدة لتعلم فن الإخراج، وبجانب ذلك عمل في أحد المطاعم للوفاء بالتزاماته الحياتية، لكنه ابتعد مرة ثانية عن حلمه فتخصص في عمل السلطات ونجح في هذا المجال، ليفتح سلسلة مطاعم باسم "كوين أوف إيجبت"، وحقق هذه المطاعم شهرة، وفقًا لقوله.

لكن بعد انقطاع دام أكثر من عقدين عن التمثيل، عاد فهمي في عام 2010 بمسلسل "أنا عندي حلم"، ورغم هذا الغياب لم يشعر الفنان الراحل بأنه لم يترك التمثيل، وظل مبعتدًا عن الساحة الفنية، حتى تم تكريمه في احتفالية "50 سنة فن"، من قبل الفنان محمد صبحي، حيث كان فهمي من بين الممثلين الذين شاركوا في أعمال صبحي.

وتخرج فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، واشترك في مسرحية "القاهرة في ألف عام" ومسلسل الأيام، ومن أبرز أدوراه "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش، حكاية ميزو".