شخص يقتل شقيقه بالرصاص لخلافات أسرية بينهما في سوهاج

لقي مزارع في العقد الرابع من عمره مصرعه؛ متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الظهر والقدم، بعد اعتداء شقيقه عليه وإطلاق النار من سلاح كان بحوزته، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص أمام منزله دائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة "س. ح" 34 عامًا، مزارع - ويقيم بذات الناحية، مسجاة أمام منزله وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وإصابته بطلقين ناريين بالظهر والقدم اليمني.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيقه، حيث حدثت مشادة كلامية بينه وشقيقه الأكبر "م.ح" 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بسبب اعتياد المجني عليه التعدي على والدته وطلب مبالغ مالية منها، وتطورت لمشاجرة قام خلالها المجني عليه بالتعدي على شقيقه بالضرب فقام الأخير بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وألقي القبض على المتهم الذي أفاد بما سبق وبحوزته السلاح الناري و3 طلقات.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وتحرر المحضر بذلك وأحيلت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة.