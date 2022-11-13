وزير الإعلام الفلسطيني وعمرو الليثي وجمال سليمان في ضيافة سفارة فلسطين بالرياض

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تلقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي دعوة من سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية لحفل الغداء في حضور وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، ومجموعة من سفراء الدول العربية والإسلامية والفنان القدير جمال سليمان وكبار الشخصيات الإعلامية .

وعقب حفل الغداء حرص عمرو الليثي وسفراء الدول العربية والاسلامية على التقاط صورة تذكارية بالسفارة الفلسطينية في الرياض.

وعلى جانب آخر يشارك اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي بالدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض والتي تختتم فعاليتها اليوم السبت.