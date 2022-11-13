كشف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، حقيقة التفكير في منافسة إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، على لقب الحذاء الذهبي.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: «في الحقيقة لا أفكر في المنافسة مع هالاند مطلقا، أحاول أن ألعب بشكل جيد فقط وأفيد فريقي، ليس فقط لتسجيل الأهداف ولكن أيضًا لمساعدة برشلونة».
وأضاف: «نحن في مجموعة صعبة في مونديال قطر، وأعتقد أن منتخب الأرجنتين مع ليونيل ميسي، مرشح لتحقيق اللقب».
وواصل: «ميسي لاعب رائع، يقدم التمريرات المذهلة هو أفضل صانع ألعاب في العالم».
وأتم مهاجم برشلونة: «لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن بالنسبة لي، سيكون اللعب معه حلم».