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كشف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، حقيقة التفكير في منافسة إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، على لقب الحذاء الذهبي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: «في الحقيقة لا أفكر في المنافسة مع هالاند مطلقا، أحاول أن ألعب بشكل جيد فقط وأفيد فريقي، ليس فقط لتسجيل الأهداف ولكن أيضًا لمساعدة برشلونة».

وأضاف: «نحن في مجموعة صعبة في مونديال قطر، وأعتقد أن منتخب الأرجنتين مع ليونيل ميسي، مرشح لتحقيق اللقب».

وواصل: «ميسي لاعب رائع، يقدم التمريرات المذهلة هو أفضل صانع ألعاب في العالم».

وأتم مهاجم برشلونة: «لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن بالنسبة لي، سيكون اللعب معه حلم».