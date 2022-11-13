الرئاسة الأوكرانية تنشر صورا من السياج الخرساني الجاري تشييده على الحدود مع بيلاروسيا

نشر مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، صورا من أعمال تشييد السور من الجانب الأوكراني على الحدود مع بيلاروسيا في منطقة فولين.



وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد- "هكذا تتم إقامة سور على الحدود مع بيلاروسيا"، موضحا أن السور عبارة عن سياج من الخرسان المسلح مزود بسلك شائك.



وأضاف: أن "أعمال تشييد السور لا تتم في منطقة فولين فقط ولكن في مختلف المناطق الحدودية، وينطبق الأمر على مختلف المناطق الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا"، موضحا أن هذه الأعمال يتم تنفيذها من قبل السلطات وأصحاب الأعمال في كل منطقة.



ومن ناحية أخري، كشف النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك أن البرلمان الأوكراني يُحضر مسودة وثيقة التماس سيتم تقديمها إلى الشركاء الدوليين لأوكرانيا في مجموعة العشرين للمطالبة بطرد روسيا من المجموعة الاقتصادية.



وقال النائب الأوكراني "إن مشروع القانون المتعلق بهذه الوثيقة سيتم تقديمه أمام البرلمان الأوكراني للتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أنه في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، تم تعليق عضوية روسيا في مجموعة الثمانية لأجل غير مسمى.



وأشارت "يوكرينفورم" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتم دعوته لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تُعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.