أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية صوب مدينة تل أبيب التي سُمع فيها دوي أربعة انفجارات.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها أطلقت رشقة صاروخية على تل أبيب بسبب ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

https://x.com/AlQastalps/status/1724128842988540229?s=20

#عاجل| تغطية صحفية: " القبة الحديدية تحاول التصدي لصواريخ كتائب القسام في أجواء "تل أبيب". pic.twitter.com/WbmCtN8Kcs — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 13, 2023

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فيما بلغ عدد المفقودين 3500 مفقود بينهم 1740 طفلا تحت الأنقاض.

كما جرى تسجيل حتى الآن، 29 ألف إصابة، أكثر من 70% منها نساء وأطفال.

وفيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل برية، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيدها خسائر ضخمة سواء على الصعيد البشري أو من حيث المعدات العسكرية التي يتم تدميرها جزئيا وكليا.