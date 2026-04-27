متهم يقر بالذنب في جريمة قتل الموسيقي الأمريكي جام ماستر جاي عام 2002

بعد قرابة ربع قرن على مقتل نجم الراب "جام ماستر جاي" عضو فريق "ران دي إم سي"، اعترف رجل أمام المحكمة اليوم الاثنين بلعب دور في جريمة القتل التي حيرت جهات التحقيق لعقود من الزمن.

واعترف جاي براينت (52 عاما) بأنه مذنب في تهمة قتل اتحادية، وأخبر القاضي أنه ساعد أشخاصا آخرين على الدخول إلى مبنى حتى يتمكنوا من نصب كمين لمنسق الأغاني جام ماستر جاي، واسمه الحقيقي جيسون ميزيل، في استوديو التسجيل الخاص به.

وقال براينت لقاضٍ اتحادي: "كنت أعلم أنه سيتم استخدام مسدس لإطلاق النار على جيسون ميزيل. كنت أعلم أن ما كنت أفعله كان خطأ وجريمة."